والد ينهي حياة ابنته في حلب بسبب مكالمة مع شاب!

قتلت فتاة على يد والدها جراء التعذيب وأفاد ناشطون أن ”م.ع” وهو من قرية الأبزمو بريف حلب الغربي ويقطن في منطقة جنديرس بريف عفرين أقدم على قتل ابنته البالغة من العمر 17 عاماً بعد تعذيبها بشكل كبير وربطها بالسقف وضربها ضرباً مبرح وصدم رأسها بالجدار بعنف حتى أصيبت بنزيف داخلي وتوفيت على أثرها، وكل هذا من أجل محادثة مع شاب على الهاتف الجوال.

تسمم باللحمة

وأفاد “المرصد السوري لحقوق الإنسان “أن الأب وعند محاولته دفن ابنته بحجة أنها توفيت بعد تناولها لحوم مسممة قامت دورية للشرطة بسحب الجثة إلى الطبابة الشرعية للوقوف على حادثة الوفاة ليتبين وجود كدمات على عنق الفتاة ورأسها نتيجة تعرضها للضرب الشديد، وعلى إثرها تم اعتقال والد الفتاة ووالدتها وإحالتهما للتحقيق”.

قتلها بسبب مكالمة هاتفية

وأثناء التحقيق معه برر الأب القاتل فعلته بأنه أراد غسل عار شرفه بعد ضبطه ابنته تحادث شاباً عبر هاتف جوال.



وكالات