تعرف على الحالات المستعجلة التي تمكنك من استخراج جواز سفر فوري بـ 300 ألف ليرة

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن سماحها باستخراج جواز سفر سوري فوري خلال 24 ساعة لعدد من الحالات المستعجلة وبدون التسجيل على المنصة الخاصة. وذلك بعد مضاعفة رسوم إصدار جواز السفر الفوري إلى 300 ألف ليرة سورية، بدلًا من 102 ألف ليرة.

وبحسب القرار الصادر عن الوزارة يوم الثلاثاء الماضي الموافق لـ 24 من أيار، فيمكن استخراج الجواز الفوري دون الحاجة إلى حجز دور عبر “المنصة” الإلكترونية المخصصة لجوازات السفر، على أن يُسلّم إلى صاحب العلاقة بنفس اليوم.

ويتم التسجيل على جواز السفر الفوري في أحد مراكز وزارة الهجرة والجوازات داخل سورية ليصار إلى استخراجه خلال 24 ساعة. وفيما يلي نستعرض الحالات التي يسمح من خلالها استخراج الجواز السوري المستعجل بدون المنصة:

1- حالات الإقامة خارج القطر ( المغترب الموجود داخل سوريا ) .

2- حالات السفر بقصد العلاج ( لمن لديه حالة طبية تضطره للسفر من أجل العلاج خارج سوريا ) .

3- عقد العمل ( لمن لديه عقد عمل خارج القطر )

4- الطالب الموفد .

5- لم الشمل ( سفر الزوجة للالتحاق بزوجها المغترب ) .

وإذا تحقق أحد هذه الشروط لدى الأفراد يمكنهم التوجه إلى مقر الهجرة والجوازات داخل سورية وتقديم الاوراق الثبوتية للحصول على جواز السفر الفوري خلال 24 ساعة وبقيمة 300 ألف ليرة سورية .

وكالات