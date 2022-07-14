حادث سير في اللاذقية يحل لغز جريمة قتل في حماة

ارتكب جريمة قـ.تل في حماة وتعرض لحادث سير في اللاذقية فتم كشفه وتوقيفه من قبل مركز شرطة جبلة الخارجي في اللاذقية

أخبر مركز شرطة جبلة الخارجي في اللاذقية بدخول شخص مصـ.اب إلى أحد المشافي الخاصة في مدينة جبلة إسعافاً لا يحمل ما يثبت شخصيته مدعياً أن اسمه (أحمد . س) ومن خلال التحري والتحقيق من قبل مركز الشرطة بالحـ.ادثة الذي تعرض لها المصـ.اب ادعى أنه سقط من درج أحد الأبنية وأصـ.يب بكسور ورضوض وتم نقله لإجراء الفحوصات الطبية وتلقي العلاج اللازم.

تم الاشتباه بوضعه لقيامه بإخفاء حقيقة هويته الشخصية وبعد تلقيه العلاج تم إحضاره إلى مركز الشرطة المذكور، وبالتحقيق معه اعترف أنه قام بإعطاء اسم وهمي بهدف التضليل وأن اسمه الحقيقي (سامر . س) وقد تعرّض لحـ.ادث سير دراجة نـ.ارية في قرية (حميميم)، وبتدقيق وضعه تبين أنه يوجد بحقه إذاعة بحث بجـ.ريمة قـ.تل راح ضحـ.يتها مواطن يدعى (محمد . أ) وبمواجهته بالأدلة اعترف بإقدامه على قـ.تل المغدور بتاريخ 2022/3/30 وذلك في قرية (بقراقة) التابعة لمنطقة مصياف في محافظة حماة بعد استدراجه إلى مدجنة عائدة له وضـ.ربه بمطرقة على رأسه بالاشتراك مع ابن عمه الموقوف حالياً، وبتخطيط مسبق بينهما وبين زوجة المغدور الموقوفة أيضاً، ورمي الجـ.ثة في نهر بناحية (جب رملة).



تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقه، وسيتم تقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل.

وزارة الداخلية السورية

