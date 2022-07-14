عملية تجميل تودي بحياة شابة سورية في حلب

نشرت وسائل إعلام محلية يوم الثلاثاء تفاصيل حادثة وفاة شابة (25 عاما)، في إحدى عيادات التجميل في مدينة حلب، وذلك بسبب خطأ طبي خلال خضوعها لعملية تجميل.

وبحسب المصادر, فأن أم لثلاثة أطفال، توفيت في مشفى، بعد دخولها بكامل قواها الجسدية للخضوع لعمل جراحي تجميلي، حيث فارقت الحياة بعد إعطائها جرعة الأدرينالين.

وبحسب المصدر فإن: “الضحية تعاني من مرض مزمن، وأجرت فحص إيكو للقلب قبل إجراء العملية، وتبيّن حينها وجود تخثرات بنسبة 20 بالمئة في الشريان القلبي، لكن لم يتم أخذها بالحسبان عند التخدير“.

وبحسب المصدر فإن عائلة الشابة، رفعت دعوة قضائية على المشفى، حيث تم تشكيل لجنة مع الطبابة الشرعية لمعرفة سبب الوفاة.

ونتيجة الإقبال الواسع على قطاع التجميل في سوريا مؤخرا، انتشر العديد من عيادات الطب التجميلي، وسط دخول أشخاص غير اختصاصيين على المجال.