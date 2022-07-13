الصهيوني المرموق في فلسطين المحتلة!

جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزام بلاده بأمن "إسرائيل" بما في ذلك الصناعات العسكرية ودعم القبة الحديدية ونظام الليزر iron beam.

وقال بايدن في تصريح، لدى وصوله إلى مطار "بن غوريون"، في فلسطين المحتلة: «هذه زيارتي العاشرة إلى إسرائيل، والعلاقة بين الشعب الأمريكي واليهودي علاقة تصل حتى النخاع».

وأضاف الرئيس الأمريكي: «سنعمّق إدماج إسرائيل في المنطقة وشراكتنا الدفاعية والتكنولوجية».

بدوره قال رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ، إن زيارة بايدن هي «رحلة سلام تنطلق من إسرائيل إلى السعودية».

من جهته، أعلن يائير لابيد وزير الخارجية في حكومة الاحتلال، أن حكومته ستناقش مع الرئيس الأمريكي قضايا مرتبطة بالأمن القومي، مضيفاً «سنبحث تشكيل تحالف جديد يوقف محاولة إيران الوصول لسلاح نووي».

وتوجه لابيد إلى بايدن قائلا: «قد وصفت نفسك سابقا بأنك صهيوني. وقلت إنه لا ضرورة لأن تكون يهوديا لكي تكون صهيونيا. ولك الحق فيما قلتها علما بأنك تشكل شخصية صهيونية مرموقة وأحد خير أصدقاء إسرائيل عبر تاريخها».

وبدأ الرئيس الأمريكي اليوم زيارة لـ"إسرائيل" في مستهل جولة شرق أوسطية تتسم بكونها في غاية الحساسية، وسيتوجه الجمعة إلى السعودية على متن الطائرة الرئاسية "إيرفورس وان" في أول رحلة مباشرة غير مسبوقة بين "إسرائيل" والمملكة، حيث من المنتظر أن يتناول قضية النفط في ظل تداعيات أوكرانيا والتطبيع مع بين السعودية و"إسرائيل".