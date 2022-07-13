إطفاء حريق في غابة ضخمة في طرطوس

تمكنت فرق الإطفاء في طرطوس من إطفاء حريق كبير نشب قبل ظهر اليوم في غابة قرية بعزرائيل الضخمة الواقعة على طريق طرطوس الشيخ بدر .

وذكر فادي ديوب رئيس حراج طرطوس أن الحريق انطلق نحو الغابة من أرض زراعية بسبب قيام مزارع بحرق بعض المخلفات والأغصان اليابسة ضمن أرضه الزراعية، مضيفاً: إنه تم استدعاء فرق وآليات إطفاء من مديرية الزراعة ومراكز بهرمين وبوردة والشيخ بدر والقدموس ومن الدفاع المدني وفوج إطفاء طرطوس والخدمات الفنية، حيث تمكنت من إطفاء الحريق بعد ساعتين من اندلاعه قبل أن يمتد إلى البيوت ومازالت تعمل على تبريده وإخماده بشكل نهائي.

وأوضح ديوب أن النيران التهمت 1200 شجرة على مساحة ثمانية دونمات وأن 30‎%‎ من المساحة احترقت بشكل كامل فيما كان الاحتراق جزئياً لبقية المساحة .



الوطن أون لاين