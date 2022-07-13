إخماد حريق غابة عوجان في الشيخ بدر من دون أضرار

استطاع فوج إطفاء طرطوس من إخماد الحريق الذي اندلع صباحاً بغابة عوجان في الشيخ بدر بعد ٣ ساعات من العمل المتواصل.

وأكد العقيد سمير شما قائد فوج إطفاء طرطوس أنه نتيجة الإبلاغ السريع عن الحريق تمكنوا من إخماده بوجود /١١/ آلية إطفاء من دون أضرار كبيرة بالتعاون مع إطفاء مديرية الزراعة، بينما عملية التبريد لاتزال مستمرة ، لافتاً إلى أن الحرائق شملت الأعشاب والأراضي من دون أضرار بأشجار الصنوبر والبلوط والسنديان.

يذكر أن الغابة تعتبر من أكبر الغابات في منطقة الشيخ بدر وتقع على الطريق الرئيسي طرطوس _ الشيخ بدر في قطاع بعمرائيل وتبعد /٨/ كم عن مدينة الشيخ بدر وتضم مئات الأشجار المعمرة .



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