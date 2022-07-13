أفضل مدينة في العالم لعام 2022

احتلت العاصمة الإسكتلندية ”إدنبرة“ المركز الأول كأفضل مدينة في العالم لعام 2022، بحسب تصنيف لشركة إعلامية وترفيهية بريطانية.

و حلت مدينة شيكاغو الأمريكية في المركز الثاني على مؤشر مجلة ”تايم أوت“ الذي يعتمد على استطلاع رأي يشمل أكثر من 20 ألف شخص من مختلف مدن العالم.

وبحسب التقرير، جاءت مدينة ”ميديلين“ في كولومبيا بالمركز الثالث على القائمة، فيما احتلت مدينة ”غلاسكو“ الاسكتلندية في المرتبة الرابعة.

واحتلت العاصمة الهولندية أمستردام المركز الخامس، باعتبارها المدينة الأكثر ملاءمة للدراجات في العالم، واحتلت براغ عاصمة جمهورية التشيك المرتبة السادسة.

