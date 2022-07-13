تكلفة تجهيز العروس تصل إلى مليون ونصف ليرة في بعض الصالونات بدمشق!

تفاوتت أجور صالونات الحلاقة النسائية والرجالية بين منطقة وأخرى بدمشق خلال أيام عيد الأضحى، حيث ارتفعت خمسة أضعاف في المناطق الراقية وثلاثة أضعاف في المناطق العشوائية .

و بلغت أجرة قص الشعر الرجالي وتصفيفه مع حلاقة الذقن نحو 45 ألفاً في منطقة المالكي، وتنخفض إلى 35 ألفاً في منطقة أبو رمانة، ويستمر الانخفاض باتجاه المزة لتصبح التسعيرة 20 ألف ليرة، لتترواح التسعيرة ما بين 8 – 10 في مناطق المخالفات.

كما بلغ السيشوار فقط في صالونات الحلاقة النسائية 15 ألفاً في منطقة المزة، وتسجل منطقة المالكي وأبو رمانة تقريباً نفس السعر أكثر بألفين أو ثلاثة، فيما تكون تكلفة تصفيف الشعر والمكياج في مناطق العشوائيات بحدود 5 آلاف ليرة .

عضو الجمعية الحرفية للحلاقين في دمشق سعيد قطان، أكد صحيفة تشرين، أن سبب اختلاف تسعيرة الحلاقة النسائية والرجالية بين منطقة وأخرى في دمشق وريفها، يرتبط بدرجة تصنيف الحلاق التي يتم اعتمادها من قبل الجمعية بين الممتاز والجيد إضافة إلى جودة العمل .

ولفت إلى أن أجور الحلاقين مرتبطة بارتفاع أجور الكهرباء والمحلات، إضافة إلى ارتفاع أجور مواد الحلاقة التي وصلت للضعف، بالإضافة لارتفاع ضريبة الدخل التي تجاوزت 30% والوضع المعيشي الصعب، مبيناً أن الخدمات الإضافية لا يمكن تحديد سعرها رسمياً بسبب اختلاف أنواع الشعر والمواد والطلبات عند الزبائن، ولا نستطيع ضبط استغلالها من قبل بعض الحلاقين لزيادة سعر الحلاقة.

وأضاف القطان: هناك تخبط في الأسعار، حيث وصلت تكلفة تجهيز العروس إلى 1.5 مليون ل.س في بعض الصالونات، وهذا يعد مخالفاً للتسعيرة الرسمية، طالباً من الحلاقين الالتزام بها تحت طائلة الإغلاق وسحب ترخيص مزاولة المهنة.