توقيف شيخ عشيرة سوري في السعودية بتهمة الوطنية

نشر ناشطون سعوديون أنباء عن توقيف السلطات السعودية لمقيم وشيخ عشيرة سوري يدعى فيصل الطه الخفاجي على ذمة التحقيق، وذلك لزياراته المتكررة إلى سوريا ونشاطه في دعم الدولة السورية.

وقال الناشط السعودي المعروف سعود الغامدي في تغريدة على “تويتر” إن أمن الدولة في السعودية أوقف الخفاجي، وهو أحد شيوخ العشائر السورية على ذمة التحقيق.

وأضاف أن الأخير مقيم في الرياض ويعمل في مجال التجارة الحرة، وتربطه علاقات نشطة وقوية مع قيادات تابعة لحزب الله ومخابرات السورية بحسب الناشط السعودي.



ولم تؤكد وسائل الإعلام الرسمية السعودية أو تنفي حتى الآن خبر توقيف الخفاجة، الذي جاء بعدما تداول ناشطون سوريون صوراً وفيديوهات له على مواقع التواصل الاجتماعي مع شخصيات سورية مسؤولة .

وكانت صفحات محلية نشرت أن الخفاجي ينحدر من بلدة مسكنة شرق حلب، وكان قد سافر إلى سوريا في 21 من شهر حزيران الماضي، ليعود مجدداً إلى المملكة قبل أيام بعدما التقى في دمشق عناصر مقربين من الأمن السوري من بينهم جرير معروف وحسن محمد المسلط العضو في مجلس الشعب.

وأشارت إلى أنه زار دمشق ومن بعدها توجه إلى مسكنة، ومن ثم نشروا له صورا من استقباله في مطار الملك خالد الدولي وهو عائد إلى الرياض قبل أيام.



وكالات