حالة الطقس 12/7/2022

12-07-2022

حالة الطقس 12/7/2022

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً بشكل تدريجي لتقترب من معدلاتها في أغلب المناطق مع تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صيفياً عادياً وصحواً بشكل عام وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والبادية وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية في أغلب المناطق بينما تكون شمالية غربية في المناطق الشرقية والبادية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط سرعتها أحياناً مثيرة للغبار في تلك المناطق والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً.. توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية في أغلب المناطق والجو صيفي حار وصحو نسبياً بشكل عام سديمي مغبر على المناطق الشرقية والبادية.
 

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