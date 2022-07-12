الجيش الليبي يحرر عددا من المختطفين من الجنسية البنغلاديشية

12-07-2022

الجيش الليبي يحرر عددا من المختطفين من الجنسية البنغلاديشية

في عملية خاطفة لمفارزِ الجيش الليبي باللواء "444 قتال"، تم تحرير 110 مخطوفين من الجنسية البنغلادشية كانوا قد تعرضوا في وقت سابق لشتى صنوف التعذيب والابتزاز.

أما العصابة الخاطفة فكانت من بني جلدة المخطوفين وعدد أفرادها 9 أشخاص، بالتعاون مع شخصين ليبيين، وكانوا يقومون باستدراج ضحاياهم في أوكار عدة، ومن ثم يقومون بسجنهم ويطالبون أهاليهم وذويهم بدفع فدية مبالغ مالية تصل إلى 25 ألف دينار مقابل إطلاق صراح كل فرد.

واتخذت السلطات الليبية في حقهم جميع الإجراءات القانونية وستتم إحالتهم لجهات الإختصاص. 


 

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