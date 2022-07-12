معلومات عن استعداد إيران لتسليم روسيا طائرات مسيرة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان ، إن إيران تستعد لنقل طائرات بدون طيار إلى روسيا.

وأضاف سوليفان في إفادة صحفية:"معلوماتنا تظهر أن الحكومة الإيرانية تستعد لتزويد روسيا بعدة مئات من الطائرات بدون طيار، بما في ذلك تلك التي لديها قدرات حمل أسلحة".

وقال إن الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد بأن إيران تستعد لتدريب المتخصصين الروس على استخدام هذه الأجهزة، وسيبدأ هذا التدريب في وقت مبكر من يوليو.

من جهة أخرى لم يقدم سوليفان تأكيدا لكلماته، ولم يشر إلى مصدر المعلومات.

وذكر في ضوء هذه التقارير أن الولايات المتحدة ستواصل المساعدة في الدفاع عن أوكرانيا.

يشار إلى أن روسيا تمتلك العديد من المسيرات محلية الصنع، منها "أورلان-10" المسيرة التي تعمل في ظروف الحرب الإلكترونية، وتقوم برحلات استطلاعية إلى عمق تمركز قوات العدو، والمسيرة "فولك – 18" التي يمكن استخدامها لتدمير طائرات مسيرة تحاول خلسة نقل طرود إلى السجون.

ومن المسيرات هنالك الطائرة "إيليرون-3"، التي تلقب بـ"صيادة المخربين" إذ أنها تستطيع القيام بمهمات قتالية في أي وقت، وأن تبقى غير مرئية، ولديها وظائف أوسع إذ تستخدم في التشويش الإلكتروني وليس الاستطلاع فقط.

وهناك أيضا المسيرة "غروشا" للاستطلاع والرصد التكتيكي، والدرون "إينوخوديتس – رو" الملقب بـ" الضارب" الذي يستطيع البقاء في الجو لمدة 24 ساعة والتحليق لمسافة 1000 كليومتر.

كما أعلن مصنع "سوخوي" الروسي أنه بدأ بصنع نماذج أولية لطائرات مسيرة جديدة ستنقل الحمولات لمسافات بعيدة، باسم "أطلس" ستكون شبيهة بالطائرات العادية الصغيرة من حيث أجنحتها الجانبية، لكنها ستزود أيضا بمراوح تمكنها من الإقلاع والهبوط بشكل عمودي كالمروحيات أيضا، كما ستمتلك قدرة على التحليق لمسافات تصل إلى آلاف الكيلومترات.

المصدر: نوفوستي



