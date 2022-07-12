على ذمة خبير اقتصادي: أبراج دمشق ستنافس برج خليفة بدبي

هل تسحب أبراج دمشق البساط من تحت برج خليفة ؟

سؤال تم طرحه على خبير الإقتصادي ” عبد الفتاح الصادق ”

يجيب “الصادق” إن التقنية الجديدة التي سوف يتم اعتمادها في تشييد أبراج دمشق هي تقنية حديثة كلياً ومتطورة لدرجة كبيرة، والمنافسة مع برج خليفة في دبي لن تكون في ارتفاع البرج وحسب وأنما في مواد البناء وسرعة الانشاء و طريقة الإكساء .

ويضيف “الصادق” سوف يتم بناء البرج بارتفاع ١٠٠٠ متر بدون الملحق و مواد البناء المستعملة سوف يتم استخدامها لتوليد الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء اللازمة لتشغيل الأبراج وبهذه الطريقة نتغلب على مشاكل التقنين .

اما بالنسبة لمواد الاكساء سوف يتم توفيرها من السوق المحلية و بخبرات وطنية بامتياز .

أما في مايخص المصاعد المستخدمة في البرج يقول ” عبد الفتاح ” سوف تكون عالية السرعة بحيث تبلغ سرعته ٢١ متر في الثانية الواحدة .

المصدر: دليل مواد البناء والورشات في سوريا