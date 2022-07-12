قاصر تسرق ذهبا بقيمة مئة مليون ليرة

ادعت جدة إلى قسم شرطة التضامن في دمشق بتغيب حفيدتها القاصر ( ميار) من المنزل بعد سرقة مصاغ ذهبي تقدر قيمته بمائة مليون ليرة سورية، ومن خلال البحث والتحري عن المذكورة من قبل قسم الشرطة تمكن القسم المذكور من كشف شبكة دعارة تستدرج الفتيات القاصرات المتغيبات،حيث دلت التحقيقات أن الفتاة المذكورة (ميار) لجأت إلى شخص يدعى ( كانيوار ) والذي قام بإيوائها في منزله بمحلة مساكن برزة وقفل الباب عليها بحجة عدم خروجها لمدة أسبوع ثم قام بنقلها لمنزل صديق له يدعى (هوزان)، والأخير يقطن مع زوجته في محلة دمر واستغل غياب زوجته عندما ذهبت لبيع قطعتين من الذهب وقام بالاعتداء على الفتاة.

وبالتحقيق مع الفتاة اعترفت بإقدامها على سرقة المصاغ ولجوئها إلى المدعو (كانيوار) وبالتحري عن المذكور تبين أنه يقوم بممارسة الدعارة وتسهيلها بالاشتراك مع امرأة تدعى (تبارك) من سكان برزة.



تم إلقاء القبض على جميع المذكورين واسترداد المصاغ الذهبي وتسليمه للجدة أصولاً، وتم تقديمهم إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية