إطلاق خدمة تحميل أوراق جواز السفر ودفع قيمته إلكترونياً خلال ١٠ أيام

أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن إطلاق خدمة (تحميل الأوراق الرسمية اللازمة لإصدار جواز السفر) ودفع قيمته إلكترونياً والحصول على موعد لاستلامه عبر بوابة مركز خدمة المواطن الإلكتروني https://ecsc.gov.sy وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن هذه الخدمة بدأت في الـ 7 من الشهر الجاري وفي المرحلة الأولى ستكون لمن قام بتثبيت حجز مسبق لجواز السفر وتم منحه دوراً على المنصة بعد الـ21 من الشهر الجاري.

وبحسب الوزارة، يمكن تثبيت حجز مسبق لجواز السفر عبر بوابة مركز خدمة المواطن الإلكتروني تتضمن إنشاء حساب على البوابة https://ecsc.gov.sy وإدخال بيانات البطاقة الشخصية بشكل دقيق ثم اختيار تثبيت حجز مسبق لجواز السفر.

وأكدت "الداخلية" على ضرورة التقيد بالتعليمات التي ستظهر على الموقع وإتمام عملية الدفع الإلكتروني (بدل الخدمة وقيمة جواز السفر مع الرسوم والطوابع) مشيراً إلى أنه يجب أن يتم رفع الأوراق الثبوتية المطلوبة على الموقع بشكل واضح (أخذ صورة عنها عبر السكانر) لأن الأوراق الثبوتية المصورة عبر كاميرا الموبايل يمكن أن تعرض المعاملة للرفض.

وبعد الحجز عبر البوابة وعدم تحميل الأوراق ودفع الرسوم خلال 10 أيام تعتبر مواعيد الحجز ملغاة.

وسيتم لاحقاً البدء بالتسجيل للأشخاص المتقدمين لأول مرة وذلك وفق جدول الدور المتاح.