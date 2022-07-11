18 حريقاً خلال 48 ساعة في السويداء بسبب الألعاب النارية

كشف رئيس فوج الإطفاء في السويداء فادي الداود عن قيام عناصر الفوج بإخماد 19 حريقاً خلال يومي العيد السبت و الأحد في مدينة السويداء منها 18 حريق بسبب الألعاب النارية وحريق وحيد بسبب ماس كهربائي.

وأشار الداود إلى أن 17 من حرائق الألعاب النارية طالت الأعشاب و الخصاب اليابس بمناطق متفرقة وشجرة نخيل معمرة ليسجل أخطرها احتراق منزل في الطابق الرابع بسبب دخول أحد المفرقعات إلى المنزل حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.

هذا وتشهد أحياء مدينة السويداء حالة استثنائية في هذا العام خلال أيام العيد وما سبقها من أيام من ظاهرة انتشار الألعاب النارية بشكل كبير لم تشهدها السنوات السابقة وأدت إلى حالة من الاستياء والغضب لدى الأهالي لما سببته من أذى في الشوارع طالت أضرارها الكثير من الأهالي.



الوطن أون لاين