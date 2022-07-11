الذكرى التاسعة لرحيل الفنان السوري نضال سيجري

نضال سيجري "28 أيار 1965 – 11 تموز 2013" ممثل سوري من مواليد مدينة اللاذقية، وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، متزوج من الكاتبة سندس برهوم وله ولدان.

أصبح عضواً في نقابة الفنانين السوريين في 1991، وشارك في الكثير من الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية.

عانى سيجري في السنوات الأخيرة من عمره من مرض سرطان الحنجرة الذي أدى إلى استئصال حنجرته، وظهر بعد ذلك بدور صامت بمسلسل "الخربة" في عام 2011.

لقّبه محبيه وبعض النقاد بـ"تشارلي تشابلن" العرب عن دوره في مسلسل ضيعة ضايعة "أسعد خشروف".