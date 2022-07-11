رفع سعر ربطة الخبز داخل السكن الجامعي إلى ١٢٥٠ ليرة.. وتخوف لما بعد العيد؟

كشف مصدر في إدارة فرن السكن الجامعي بدمشق عن تبلغهم برفع سعر ربطة الخبز للطلاب خارج البطاقة الذكية إلى ١٢٥٠ ليرة سورية بدلاً من ٢٠٠ ليرة.

هذا وحذّر مصدر داخل السكن الجامعي من تداعيات هذا القرار بعد عطلة عيد الأضحى وخاصة أن معظم الطلاب سافروا إلى محافظاتهم ولا يشهد الفرن الضغط الكبير مع وجود تخوف كبير بعد العيد نظراً للأعداد الكبيرة من الطلاب التي تحصل على المادة.

ولفت المصدر إلى أن عدد الربطات الموزعة يومياً تفوق الـ ٤ آلاف ربطة.

ولاقى هذا الأمر ردود أفعال كبيرة سيما أنه يستهدف شريحة الطلاب ومن العازبين، ما شكل أمراً صادماً لهم، علماً أن المصدر أكد أن التوجيه لا يشمل دمشق فقط وإنما على مستوى سورية.

وحسب المصدر تضمن التوجيه أن الحالات الخاصة والعازبين والطلاب وكل الموافقات تباع الربطة لهم بسعر1250، باستثناء دور الأيتام وعدد من الجهات تبقى سارية المفعول على الموافقات السابقة بسعر المدعوم حتى آخر السنة.

الوطن أون لاين