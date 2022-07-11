مصر تطالب إسرائيل بالتحقيق في تقرير المقبرة

11-07-2022

مصر تطالب إسرائيل بالتحقيق في تقرير المقبرة

طالبت مصر سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالتحقيق في ما نشرته صحف إسرائيلية حول وجود مقبرة لجنود مصريين في منطقة اللطرون قرب القدس.


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إنه "تم تكليف السفارة المصرية في تل أبيب بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية لتقصي حقيقة ما يتم تداوله إعلامياً".

وأضاف المتحدث، في بيان للخارجية الأحد، إن مصر طالبت "بتحقيق لاستيضاح مدى مصداقية هذه المعلومات وإفادة السلطات المصرية بشكل عاجل بالتفاصيل ذات الصلة".

وكانت صحف إسرائيلية نشرت تقارير حول تكبد وحدة من وحدات النخبة في الجيش المصري خسائر فادحة في منطقة اللطرون قرب القدس إبان حرب 1967.

وذكرت التقارير أنه من بين وحدة النخبة المصرية جنود أُحرقوا ودُفنوا أحياء في مقبرة جماعية، في مكان أصبح اليوم جزءاً من معلم سياحي، وأشارت إلى أن القصة تم إخفائها لعقود، حسبما أفادت صحف بينها صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية.

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