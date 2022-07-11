منظمة الصحة العالمية تحذر من الكارثة الإنسانية في سوريا
حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من سيناريو “مقلق” للأمن الغذائي في سوريا، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تتجاوز 800%، في أعلى مستوى لها منذ عام 2013.
حيث أصدر برنامج الأغذية العالمي بياناً قال فيه: “11 عاماً من الحرب في سوريا، جعلت ملايين السوريين معلقين بخيط رفيع”، مضيفاً: “حوالي 12 مليون شخص في سوريا، أي أكثر من نصف السكان، يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، بنسبة أكبر بـ51% عن عام 2019، إلى جانب وجود نحو 1.9 مليون شخص معرضين لخطر الجوع، تزامناً مع تحول الوجبات الأساسية إلى رفاهية بالنسبة للملايين”.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيزلي، أن ملايين العائلات السورية لا تعرف من أين سوف تأتي وجباتها الغذائية التالية، متابعاً: “يجب على المجتمع الدولي أن يدرك أن عدم اتخاذ إجراءات الآن سيؤدي حتماً إلى مستقبل كارثي للسوريين.. إنهم يستحقون دعمنا الفوري وغير المشروط”.
وأضاف: “خلال عام واحد، شهدت سوريا احتياجات غير مسبوقة، يتطلب التأثير الإضافي للحرب في أوكرانيا أن يتدخل المانحون للمساعدة على تجنب تقليل الحصص الغذائية أو تقليل عدد الأشخاص الذين يساعدهم البرنامج”.
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