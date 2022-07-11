إلقاء القبض على قتلة الشاب أسامة مدخنة في مدينة يبرود

أخبرت شرطة منطقة يبرود أمس أول أيام عيد الاضحى بحصول مشـاجرة جماعية جانب إحدى ساحات الألعاب بمدينة يبرود قتل على أثرها الشاب أسامة البالغ من العمر 19 عاماً إثر طعـنه بسكـين ، وذلك بسبب ملاسنة كلامية، ولاذ الفاعلون بالفرار بعد ارتكابهم الجريمة

على الفور توجهت دوريات من شرطة منطقة يبرود وفرع الأمن الجنائي بريف دمشق إلى المكان وبالبحث والتحري تم إلقاء القبض على الفاعلين وهما "المدعو (خير الله .م) و (محمد .ح ) وتم إحضارهما الى فرع الأمن الجنائي بريف دمشق.. كما ألقت شرطة منطقة يبرود على 5 أشخاص آخرين مشاركين في المشاجرة وهم "موسى .م - محمد .ط - عمر .ر - أيهم .ح - محمد .ر"، والتحقيقات مازالت مستمرة معهم وسيتم تقديمهم الى القضاء المختص أصولاً