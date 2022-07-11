إلقاء القبض على قتلة الشاب أسامة مدخنة في مدينة يبرود

11-07-2022

إلقاء القبض على قتلة الشاب أسامة مدخنة في مدينة يبرود

أخبرت شرطة منطقة يبرود أمس أول أيام عيد الاضحى بحصول مشـاجرة جماعية جانب إحدى ساحات الألعاب بمدينة يبرود قتل على أثرها الشاب أسامة البالغ من العمر 19 عاماً إثر طعـنه بسكـين ، وذلك بسبب ملاسنة كلامية، ولاذ الفاعلون بالفرار بعد ارتكابهم الجريمة 

على الفور توجهت دوريات من شرطة منطقة يبرود وفرع الأمن الجنائي بريف دمشق إلى المكان وبالبحث والتحري تم إلقاء القبض على الفاعلين وهما "المدعو (خير الله .م) و (محمد .ح ) وتم إحضارهما الى فرع الأمن الجنائي بريف دمشق.. كما ألقت شرطة منطقة يبرود على 5 أشخاص آخرين مشاركين في المشاجرة وهم "موسى .م - محمد .ط - عمر .ر - أيهم .ح - محمد .ر"، والتحقيقات مازالت مستمرة معهم وسيتم تقديمهم الى القضاء المختص أصولاً

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...