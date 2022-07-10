اتصال هاتفي بين الرئيس الأسد ونظيره الإيراني.. ماذا جرى؟
أكد الرئيس السوري بشار الأسد مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي أهمية العمل المشترك والدعم المتبادل بين الجانبين، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين.
و تبادل الرئيسان التهاني بمناسبة عيد الأضحى وأعربا عن تمنياتهما بدوام الازدهار للعلاقات السورية الإيرانية، ولشعبي البلدين بموفور الخير والتقدم.
وطلب الأسد من الرئيس الإيراني أن ينقل خالص التهاني لقائد الثورة الإسلامية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.
وبحث الرئيسان التعاون الثنائي وآفاق تطويره وتوسيعه ليشمل مجالات جديدة تسهم في تحقيق مصالح البلدين وشعبيهما، إضافة إلى متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
كما بحثا المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والأوضاع في المنطقة، والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث تم التأكيد على أهمية العمل المشترك والدعم المتبادل بين سورية وإيران إزاء العديد من القضايا والذي ينطلق من المواقف والرؤى المشتركة للتحديات التي تواجه البلدين والمنطقة.
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