10-07-2022
استنفار للاهتمام بالنظافة في مدينة اللاذقية خلال عطلة العيد
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أكد مدير النظافة في اللاذقية عمار القصيري استمرار عمل ورشات المديرية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى العمل على مدار الساعة بكافة الإمكانيات المتوفرة.
وأشار القصيري إلى تكثيف عمليات ترحيل القمامة وكنس الشوارع بكافة الأحياء والاهتمام بنظافة الكورنيش والمواقع السياحية بالمدينة، لافتاً إلى العمل بنظام ورديتين صباحية ومسائية ووردية إضافية لما بعد منتصف الليل.
وذكر مدير النظافة أنه تم شطف الأنفاق وتنظيف مداخل المدينة وخارجها لاستقبال عطلة العيد، إضافة للقيام بحملات نظافة شاملة في المدينة وضواحيها وترحيل مكبات القمامة العشوائية بمؤازرة من الشركات الخدمية والإنشائية وفقاً لتوجيه محافظ اللاذقية.
الوطن
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