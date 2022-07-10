فرنسا.. العقوبات ضد روسيا أثبتت عدم فعاليتها

استهدفت الدول الغربية الأفراد الأثرياء والبنوك ومصالح الأعمال والمؤسسات المملوكة لروسيا، إثر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، للحد من قدرة موسكو على تمويل الحرب، في حين قطعت روسيا إمداد الغاز الروسي عن أوربا

إلا أن هذه الإجراءات بنظر رئيسة الائتلاف السياسي الفرنسي “التجمع الوطني” اليميني مارين لوبان، أثبتت عدم فعاليتها.

وقالت لوبان، وهي كذلك نائبة في البرلمان الفرنسي، في تصريح على قناة “بي إف إم تي”، اليوم الأحد: “نشتري النفط من الهند التي تشتريه من روسيا”.

وأوضحت لوبان أن العقوبات “أدت إلى إثراء روسيا، وألحقت أضرارا بالفرنسيين أكثر مما تلحقه بروسيا”.وفقاً لها، فإن سبب نمو التضخم هو هذه العقوبات، التي تحمل طابعا جيوسياسياً.