تعزيزات عسكرية ل قسد.. وانفجارات تستهدف الحواجز!  

انفجرت دراجة نارية مفخخة قرب أحد الحواجز التابعة لميليشيا "قسد" في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا.

وأفادت المصادر بأن الدارجة النارية المفخخة انفجرت غرب دوار الباسل في مدينة الحسكة عند وصولها إلى حاجز مسلح لميليشيا "قسد" على مسافة 500 متر باتجاه الطريق المؤدي للمعهد الزراعي ما أدى لوقوع أضرار مادية".

وأشارت إلى "أنه لم يتسن التأكد من وقوع إصابات في صفوف قسد".

المصادر أكدت أيضاً أنه وعقب وقوع الانفجار فرضت "قسد" طوقاً أمنياً في المكان وحاصرته من جميع الاتجاهات ومنعت الأهالي من الاقتراب والعبور.

وفي وقتٍ سابقٍ من اليوم، داهمت مجموعات مسلحة من ميليشيا "قسد" تدعمها مدرعات وطائرات مروحية تابعة للقوات الأمريكية قرى عكاظ وعكرش وسفانة في ريف الحسكة الشرقي، وخطفت 10 مواطنين من القرى المذكورة واقتادتهم إلى جهة مجهولة" بحسب ما ذكرته وسائل إعلام حكومية سورية.

وأمس الجمعة استقدمت "قسد" تعزيزات عسكرية شمال شرق سوريا لمواجهة الميليشيات السورية التابعة لتركيا، في ظل إعلان تركيا عن عملية جديدة ضد "قسد".

التعزيزات انطلقت من مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا باتجاه بلدة تل تمر شمال الحسكة، التي تعتبر خط تماس مع الميليشيات السورية التابعة لتركيا.