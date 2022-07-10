في أول أيام العيد 2 بواحد.. تقنين كهربائي و انقطاع المياه  في حماة 

10-07-2022

في أول أيام العيد 2 بواحد.. تقنين كهربائي و انقطاع المياه  في حماة 

في أول أيام عيد الأضحى المبارك، تزامن التقنين الكهربائي الطويل في حماة مع انقطاع مياه الشرب ، وبيَّن مواطنون أن  ساعات القطع بلغت 5.5  ساعات يُقابلها نصف ساعة وصل فقط!.

وأوضح المواطنون القاطنون في  أحياء  "القصور و الحميديّة و الحاضر و الأربعين والشيخ عنبر" أنهم يعانون كثيراً من انقطاع الكهرباء وتلازم ذلك مع مياه الشّرب.

ويناشد المواطنون الجهات المعنية في وزارة الكهرباء والموارد المائية، وشركة الكهرباء ومؤسسة المياه بحماة، إيجاد حل سريع لمعاناتهم  الشديدة.


الوطن

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