مناورات عسكرية صينية قرب تايوان

10-07-2022

مناورات عسكرية صينية قرب تايوان

أعلن متحدث عسكري صيني عن إجراء مناورات عسكرية قرب جزيرة تايوان.

وذكر المتحدث باسم قيادة جيش التحرير الشعبي الصيني "شي إي"، أن قيادة جيش التحرير الشعبي الصيني نظمت أخيرا مناورات عسكرية بحرية وجوية حول جزيرة تايوان.

وفُهم من تصريحات المتحدث العسكري الصيني أن المناورات العسكرية التي قامت بها القوات الصينية قرب تايوان تعتبر بمثابة رد فعل على خطوات متواصلة تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية لدعم "قوى انفصالية تدعو إلى استقلال تايوان".

وقُطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية وجزيرة تايوان التابعة للصين في عام 1949.

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