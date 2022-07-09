الإعدام بحق قاتل صديقه السوري في الإسكندرية

نفذ حكم الإعدام بحق«مصطفى جلال ضاحي» داخل سجن برج العرب بالإسكندرية. بعد إدانته بقتل صديقه السوري «عبد القادر مصطفى»، 34 عاماً بقصد سرقته.

ووجدت جثة الضحية في شارع السلام بمنطقة الهانوفيل . وهو مسجى على وجهه بغرفة نومه مكمم الفم ومعصوب العينين .ولوحظ إصابته بجرح ذبحي من الناحية اليمنى وآخر بالبطن، ما أدى إلى خروج أحشائه كما تبين وجود جروح قطعية بالإصابع.



واعترف المتهم بقتل المجني عليه لعلمه بأنه يحتفظ بأموال في شقته.حيث تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بإعدامه، وصباح اليوم تم تنفيذ حكم الإعدام داخل سجن برج العرب.