تكتيك روسي ينذر أوكرانيا وداعميها بحرب استنزاف طويلة الأمد

توقعت صحف غربية أن يكون تقدم روسيا المتواصل في شرق أوكرانيا مقدمة لحرب استنزاف طويلة، وهو ما يضع القوات الأوكرانية في موقف لا تحسد عليه، بانتظار وصول المزيد من الإمدادات الغربية.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إن التحول التكتيكي لروسيا في أوكرانيا، يثير احتمالية نشوب حرب طويلة الأمد، في وقت تطالب فيه كييف بالمزيد من الأسلحة الغربية لمواجهة التفوق الروسي.

وذكرت الصحيفة أن “التقدم المطرد لروسيا في شرق أوكرانيا، يمهد الطريق لحرب استنزاف مطولة، تحتاج فيها كييف إلى المزيد من الأسلحة الغربية، بالإضافة إلى التدريب العسكري لتغيير موازين الحرب”.

حشود روسية كبيرة

وقال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، لصحيفة “وول ستريت جورنال”، إن الروس يحشدون “أسطولا كبيرا من المدفعية والدروع في كل كيلومتر، لا يمكننا مواجهته.. وهذا يمنحهم ميزة”.

وقالت الصحيفة “تسعى القوات الأوكرانية لإبطاء التقدم الروسي والاستعداد للهجوم المضاد عند وصول الأسلحة الغربية”.

ولفت إلى أن أوكرانيا وجهت بعض الضربات المضادة في الأيام القليلة الماضية بقاذفات صواريخ بعيدة المدى من الولايات المتحدة وحلفاء غربيين آخرين”.

هدف استراتيجي لم يتغير

وأضافت “لكن التحول التكتيكي لروسيا يثير تساؤلات لمؤيدي أوكرانيا، الذين يتعين عليهم الآن مواجهة احتمال نشوب صراع طويل الأمد”.

وتابعت “رغم تضييق أهدافها المباشرة إلى شرق أوكرانيا، إلا أن هدف روسيا الإستراتيجي المتمثل في السيطرة على أوكرانيا لم يتغير”.

وقال سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، إن “بلاده تهدف إلى نزع سلاح أوكرانيا وإجبارها على تبنّي وضع محايد”.

ونقلت الصحيفة عن “معهد دراسات الحرب”، ومقره واشنطن، قوله في تقرير نشر، الثلاثاء، إن مثل هذه التصريحات تشير إلى أن “الكرملين يستعد لحرب مطولة بهدف الاستيلاء على أجزاء أكبر بكثير من أوكرانيا”.

قدرات أوكرانيا تتآكل

وقالت الصحيفة “تحاول أوكرانيا فرض تكاليف باهظة على الروس المتقدمين بمقاومة شرسة، لكن بعض القادة الغربيين يخشون أن كييف لن تكون قادرة على الانتصار، على الرغم من تصميمها الشرس”.

وأضافوا بأن استمرار الصراع يؤدي إلى زيادة تآكل اقتصاد البلاد وصناعاتها العسكرية ضد ميزة روسيا بأعداد هائلة”.

الهدف الحالي.. دونييتسك

وقالت الصحيفة الأمريكية إن القوات الروسية والأوكرانية تستعدان للمرحلة التالية من “معركة دونباس”، إذ تضع موسكو أنظارها على”دونيتسك” في شرق أوكرانيا بعد أن استولى جيشها على ”لوغانسك“ مؤخرا.

وذكرت الصحيفة أن الجيش الروسي قصف مواقع القوات الأوكرانية على طول خط المواجهة، حيث تحاول القوات الروسية ضم “دونيتسك” التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية، بما في ذلك مدينتا سلوفيانسك وباخموت.

ونقلت الصحيفة عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها الأربعاء، إن القوات الروسية تسعى إلى تعزيز مواقعها التكتيكية على جبهة سلوفيانسك.



وأضافت بأن القوات الروسية تقصف المنطقة القريبة من بلدتي كراسنوبيلا وبوهوروديشن باستخدام قذائف المورتر والصواريخ والمدفعية الأخرى.