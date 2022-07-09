اليورو ينخفض إلى ما دون 1.01 دولار

أظهرت بيانات التداول، الجمعة، أن سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي، انخفض إلى ما دون 1.01 دولار؛ وذلك للمرة الأولى، منذ ديسمبر/كانون الأول 2002.

وبحلول الساعة 10:44 بتوقيت موسكو (7:44 بتوقيت غرينتش)، انخفض سعر اليورو مقابل الدولار إلى 1.0081 دولار؛ مقارنة بمستوى الإغلاق السابق، والذي سجل 1.0159 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار (سعر الصرف مقابل سلة عملات ست دول – الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة) بنسبة 0.33 في المئة، إلى 107.49 نقطة.

وتتعرض العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” للضغوط، بسبب المخاوف الاقتصادية، وسط أزمة الطاقة المستمرة بالمنطقة، والتوقعات برفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، خلال اجتماعه المقبل، في تموز/يوليو الجاري.