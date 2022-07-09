سوريون يدخلون الى بولندا بواسطة سلالم!!

أفاد حرس الحدود البولندي، الجمعة، أنه بعد بناء سياج على الحدود مع بيلاروسيا، بدأ مهاجرون غير شرعيين في الانتقال إلى بولندا عبر النهر أو باستخدام سلالم.

وجاء في بيان حرس الحدود: في 7 تموز/ يوليو، حاول 21 شخصًا، بمن فيهم أشخاص من مصر وكوبا وسوريا والعراق، الدخول بشكل غير قانوني إلى أراضي بولندا من بيلاروسيا. و تم تسلق أراضي وحدة حرس الحدود في شيرمخا بمساعدة سلم، وتم اعتقال الجميع.

جرت معظم المحاولات لعبور الحدود البولندية بشكل غير قانوني من بيلاروسيا في أكتوبر 2021 – 17 ألفًا و 454. هذا العام، تم بالفعل تسجيل حوالي 6 آلاف من هذه المحاولات، وحاليا، على الحدود مع بيلاروسيا، تستكمل السلطات البولندية بناء سياج بطول خمسة أمتار.