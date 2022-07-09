هل تعلم أن بعض رؤساء الدول العربية لم يكملوا تعليمهم؟ ورغم ذلك يوجد آخرون كُثر درسوا في أوروبا بمراحل تعليمية مختلفة، فيما درس غيرهم في جامعات ببلادهم، تعالوا نعرف أين درس القادة العرب، وما أبرز الشهادات الأكاديمية والعسكرية التي حازوها؟



سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – السعودية



تلقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، (85 عاماً- مواليد 1935)، تعليمه الأولي في مدرسة الأمراء بالرياض، التي أنشأها والده الملك عبدالعزيز عام 1937 لتعليم أبنائه، حيث ختم القرآن الكريم، ودرس العلوم الدينية والعلوم الحديثة، واحتفلت المدرسة بذلك عام 1945، وهو بعمر العاشرة، بحسب موقع “جائزة الملك فيصل العالمية”.

محمد بن سلمان – السعودية

حصل محمد بن سلمان (35 عاماً- مواليد 1985) الابن السادس للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز على درجة البكالوريوس في القانون والعلوم السياسية من جامعة الملك سعود، وحصل على الترتيب الثاني على مستوى جامعته، كما كان ضمن العشرة الأوائل على مستوى المملكة في الثانوية العامة، بحسب موقع مؤسسة “مسك” الخيرية التي أسسها.

تميم بن حمد آل ثاني – قطر

تخرَّج الأمير القطري، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (40 عاماً- مواليد 1980)، في مدرسة Sherborne بالمملكة المتحدة عام 1997، ثم درس بالأكاديمية العسكرية الملكية في “ساندهريست” Royal Military Academy Sandhurst على خطى والده الشيخ حمد بن خليفة، وتخرج فيها عام 1998.

خليفة بن زايد آل نهيان – الإمارات

تلقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (72 عاماً- مواليد 1948)، تعليمه المدرسي في المدرسة “النهيانية” التي أنشأها والده الشيخ زايد في مدينة العين، حيث سكن مع عائلته بقلعة المويجعي؛ إذ كان والده حاكم منطقة العين في ذلك الوقت، بحسب “البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة”.

حمد بن عيسى آل خليفة – البحرين

تخرج العاهل البحريني، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، في كلية القيادة ورئاسة الأركان بكنساس في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1972، وفي العام نفسه حصل على شهادة الدبلوم الوطنية بالإدارة العسكرية، كما درس الطيران وتخرج عام 1979.

أما ما قبل الجامعة، فقد التحق الملك البحريني (71 عاماً- مواليد 1950)، بمدرسة “ليز” في مدينة كامبريدج البريطانية، حيث درس المرحلة الثانوية حتى عام 1967، أتبعها بدراسة دورة عسكرية في كلية “مونز” الحربية للضباط، بمدينة درشوت همشاير في بريطانيا، وذلك بعد إنهائه المرحلة الابتدائية في البحرين عام 1964.

نواف الأحمد الصباح – الكويت

درس الأمير نواف الأحمد الصباح (83 عاماً- مواليد1937)، في مدارس الكويت المختلفة،وقد تلقى أمير الكويت السابق، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، (2020: 1929)، تعليمه في المدرسة المباركية بالكويت

هيثم بن طارق – عُمان

تلقى السلطان هيثم بن طارق (65 عاماً- مواليد 1955) تعليمه الابتدائي في المدرسة السعيدية بمسقط، ثم التحق بإحدى المدارس اللبنانية ، ومن ثم الجامعية، حيث التحق بجامعة أكسفورد في كلية بيمبروك في أكسفورد.

عبدالله الثاني بن الحسين – الأردن

درس العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، (59 عاماً- مواليد 1962)، المرحلة الابتدائية بـ”الكلية العلمية الإسلامية” في عمّان عام 1966، وأكمل دراسته بمدرسة “سانت أدموند” في مقاطعة سري، ثم أكاديمية “ديرفيلد” بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي جامعة “جورج تاون” بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وفي عام 1980، التحق بأكاديمية “ساند هيرست” العسكرية الملكية في بريطانيا؛ كما عُين بعد ذلك قائداً لسرية استطلاع في قوات “الهوسار” الملكية البريطانية، كما انضم لعامٍ إلى جامعة “أكسفورد”، حيث أنهى مساقاً خاصاً بشؤون الشرق الأوسط.

عبدالفتاح السيسي – مصر

درس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (66 عاماً- مواليد 1954)، في الأكاديمية العسكرية بمصر، وتخرج فيها عام 1977، وخدم بعد ذلك بسلاح المشاة، كما حصل على ماجستير في العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان عام 1987.

كما درس الماجستير بقيادة الأركان البريطانية عام 1992، وحصل على زمالة كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية في 2003، ودرس أيضاً بكلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي في الولايات المتحدة عام 2006.

محمد السادس بن الحسن – المغرب

درس العاهل المغربي، الملك محمد السادس، (57 عاماً- مواليد 1963)، بالكتّاب القرآني الملحق بالقصر الملكي، وتابع دراسته الثانوية بالمدرسة “المولوية”، حيث نال شهادة البكالوريا عام 1991 ثم واصل الدراسات العليا بالحقوق في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس في الرباط، كما حصل على شهادة الدكتوراه بالحقوق من جامعة University of Nice Sophia Antipolis في فرنسا عام 1993.

عبدالمجيد تبون – الجزائر

تخرج الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ( 75 عاماً- مواليد 1945) من المدرسة الوطنية للإدارة عام 1965 بعد تخصصه في الاقتصاد والمالية.

أما سلفه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، (1937: 2019)، فقد تلقى تعليمه حتى المرحلة الثانوية بالمغرب، حيث درس في مدرسة “سيدي زيان”، ثم المدرسة “الحسنية”، وتابع بعدها بثانوية “عبدالمؤمن”، تلتها ثانوية “عمر بن عبدالعزيز”، قبل أن يقرر ترك التعليم والانخراط بصفوف جيش التحرير، وهو في عمر الـ19.

قيس سعيد – تونس

تلقى الرئيس التونسي قيس سعيد (63عاماً- مواليد 1958) تعليمه بمعهد ابن شرف والمعهد الصادقي، حيث حصل على شهادة البكالوريا، وحصل على شهادة الدراسات العليا في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وعلى شهادة الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، وعلى شهادة المعهد الدولي للقانون الإنساني في “سان ريمو” الإيطالية.

برهم صالح- العراق

درس الرئيس العراقي برهم صالح (60 عاماً- مواليد 1960) الهندسة المدنية في جامعة كارديف البريطانية عام 1983، كما حصل على شهادة الدكتوراه، وكانت رسالة تخرجه “الإحصاء وتطبيقات الكمبيوتر في مجال الهندسة”، من جامعة ليفربول عام 1987، وفق شبكة BBC.

محمود عباس – فلسطين

حصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (85 عاماً- مواليد 1935)، على بكالوريوس في القانون من جامعة دمشق عام 1985، وقد درس منزلياً إثر النكبة الفلسطينية ولجوئه إلى سوريا، حيث انقطع عن الدراسة وهو في عمر 13 عاماً لمدة عامين للعمل، قبل أن يُكمل المرحلة الإعدادية ويعمل معلماً، ثم يكمل المرحلة الثانوية من المنزل، والجامعة بنظام الانتساب.

عبد ربه منصور هادي – اليمن

تخرج الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، (72 عاماً- مواليد 1945)، في مدرسة “جيش محمية عدن” العسكرية الخاصة عام 1964، وتم ابتعاثه في العام نفسه إلى بريطانيا، حيث درس بكلية “سان هيرست” الملكية البريطانية، كما حصل على الماجستير من أكاديمية ناصر العسكرية بجمهورية مصر العربية، وأكاديمية فرونزا في الاتحاد السوفييتي السابق.

عبدالفتاح البرهان – السودان

درس الرئيس السوداني عبدالفتاح البرهان (61 عاماً- مواليد 1960) المرحلة الابتدائية والمتوسطة في مدارس قريته؛ قندتو بولاية نهر النيل الواقعة شمال السودان، ثمّ انتقلَ في إلى مدينة شندي ليُكملَ تعليمه قبل أن ينضم للكلية الحربية السودانية ضمنَ ضُباط الدفعة 31.

فيما تخرج سلفه عمر البشير، (77 عاماً- مواليد 1944)، في الأكاديمية العسكرية بالخرطوم عام 1966، كما درس في الأكاديمية العسكرية بالقاهرة، حصل بعدها على ماجستير العلوم العسكرية بكلية القادة والأركان عام 1981، كما حصل على ماجستير العلوم العسكرية في ماليزيا عام 1983.

ميشال عون – لبنان

التحق الرئيس اللبناني ميشال عون، (86 عاماً- مواليد 1935) بالمدرسة الحربية عام 1955، وتخرج فيها ضابطاً مدفعياً، وابتُعث عام 1978 لمتابعة دورة أركان في مدرسة الحرب العليا بباريس، وعاد بعد عامين برتبة “ركن”.

بشار الأسد – سوريا

تخرج الرئيس السوري بشار الأسد، (55 عاماً- مواليد 1965)، في كلية الطب بجامعة دمشق عام 1988 بتقدير “جيد جداً”، في تخصص طب العيون، ثم توجه عام 1992 إلى بريطانيا لمتابعة التخصص في طب العيون، وعاد لسوريا بعد عامين.

إسماعيل عمر جيله – جيبوتي

تلقى الرئيس الجيبوتي إسماعيل جيله، (74 عاماً- مواليد 1946)، تعليمه في المعهد الديني بإثيوبيا ، ثم التحق بالشرطة الفرنسية حتى وصل لرتبة مفتش.

محمد عبدالله فرماجو – الصومال

تلقى رئيس الصومال محمد عبدالله فرماجو (59 عاماً-مواليد 1962) تعليمه الأساسي والثانوي في العاصمة، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة، حيث حصل على الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة بافالو في مدينة نيويورك.

غزالي عثماني – جزر القمر

درس رئيس جزر القمر غزالي عثماني (62 عاماً) في أكاديمية مكناس الملكية في المغرب، ثم في المدرسة العسكرية في فرنسا.

محمد ولد عبدالعزيز – موريتانيا

التحق الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، (64 عاماً- مواليد 1956)، بالجيش الوطني عام 1977، ﺑﻌﺪ دراﺳﺘﻪ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ، وهناك تدرج في المناصب العسكرية، كما تلقى تكويناً عسكرياً بمكناس في المغرب بطلب من السلطات الموريتانية.