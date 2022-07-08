روسيا تقترح تمديد تفويض نقل المساعدات إلى سورية بشرط واحد

اقترحت روسيا على أعضاء مجلس الأمن، تمديد تفويض إدخال المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري عبر معبر الهوى، لمدة ستة أشهر.

وذكرت وكالة “الأناضول” التركية، أمس الخميس، أن روسيا وزعت على أعضاء المجلس مشروع القرار، الذي يتعارض مع مشروع آخر صاغته إيرلندا والنرويج.

ويدعو مشروع القرار الإيرلندي والنرويجي، إلى تمديد قرار إدخال المساعدات لمدة عام كامل، وليس 6 أشهر فقط.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس“، أن روسيا اشترطت لتمديد القرار لمدة 6 أشهر، بأن يتم “زيادة حجم الدخول للمساعدات عبر الخطوط الداخلية”، في إشارة إلى زيادة المساعدات التي تدخل من مناطق سيطرة الحكومة السورية إلى شمال سورية.

ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القرار الإيرلندي والنرويجي، خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم الخميس.

وفي حال فشل الحصول على 9 أصوت من قبل أعضاء المجلس، أو استخدام روسيا لحق النقض “الفيتو”، سيتم طرح القرار الروسي للتصويت.

وكانت روسيا وافقت العام الماضي على تمديد قرار إدخال المساعدات عبر الحدود، مقابل إدخال المساعدات عبر “خطوط التماس” مع الجيش السوري، ودخلت خلال عام واحد 5 قوافل فقط كان آخرها، الشهر الماضي.

المصدر: وكالات