مُدرس ينهي حياة زوجته المُدرسة

قضت مُدرسة أربعينية على يد زوجها مُدرس الستيني، طعناً بالسكين، في بلدة “مردك”، شمال محافظة السويداء.

وذكرت صفحات محلية أن المُدرسة “سلمى الباشا”، المنحدرة من قرية “صميد” غربي السويداء، قضت على يد زوجها المُدرس المتقاعد، دون معرفة الأسباب التي دفعته لارتكاب الجريمة.

وأوضحت أن الرجل خرج من منزله الساعة الخامسة من صباح يوم الأربعاء 6/6/2022، وقال لأحد جيرانه إنه قتل زوجته، وسلّم نفسه للجهات الأمنية، مشيرة إلى أن الجيران توجهوا إلى المنزل ليجدوا الضحية مضرجة بدمها.



وكالات

