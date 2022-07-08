بوتين يتوعّد الغرب: الأمور الجديّة لم تبدأ بعد في أوكرانيا

صعّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابه تجاه الغرب، إذ قال، الخميس، إن بلاده مستعدة لأي مواجهة "في ساحة المعركة"، معتبراً أن "الأمور الجديّة" لروسيا في أوكرانيا "لم تبدأ بعد".

وشدد بوتين، خلال اجتماع مع قادة فصائل مجلس "الدوما" في موسكو، على أن بلاده "لا ترفض السلام، ولكن كلما طال أمد الحرب سيصعب الوصول إلى اتفاق معنا"، مشيراً إلى أن "محاولات الغرب لاحتواء روسيا باءت بالفشل".

وقال بوتين إن "الغرب بقيادة الولايات المتحدة كان عدوانياً للغاية تجاه روسيا منذ عقود"، لافتاً إلى أن "العقوبات التي تم فرضها على موسكو، تسببت في صعوبات للولايات المتحدة، ولكن ليس بشكل كبير".

وتابع: "اليوم نسمع أنهم (قادة الغرب) يريدون إلحاق الهزيمة بنا في ساحة المعركة. فماذا عساني أقول؟ دعهم يحاولون".

وأضاف: "سمعنا مرات عدة أن الغرب يريد قتالنا حتى سقوط آخر أوكراني"، في اتهام مبطن للغرب بتوظيف أوكرانيا في حرب بالوكالة ضد روسيا. ووصف ذلك بأنه "مأساة للشعب الأوكراني، لكن يبدو أن كل شيء يتجه نحو ذلك".

واعتبر الرئيس الروسي أن "الأمور الجدية" وراء الغزو الروسي لأوكرانيا لم تبدأ بعد، قائلاً: "يجب أن يعلم الجميع أننا، بشكل عام، لم نبدأ المهام الجدية بعد".