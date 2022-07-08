أبرز المرشحين لخلافة بوريس جونسون

مهّدت استقالة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬كرئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬لحزب‭ ‬المحافظين الطريق أمام اختيار خلف له في رئاسة الحكومة البريطانية.

وأتت استقالة جونسون بعد موجة استقالات من فريقه الحكومي خلال 48 ساعة من الأحداث السياسية المتسارعة.

وبحسب وكالة فرانس برس، يبرز من الأسماء المرشحة لخلافة جونسون، كل من وزير الدفاع البريطاني بن والاس، وريشي سونالك وزير المالية المستقيل، ووزيرة الخارجية ليزا تراس.

واعتمدت الوكالة على ترشيح والاس، بالنظر إلى الشعبية التي نالها في حديثه عن الحرب الأوكرانية، إضافة إلى نتائج استطلاعات تؤكد فوزه على جميع المنافسين في حال إجراء انتخابات لاختيار زعيم محافظ جديد.

ورغم أن "والاس" نفى اهتمامه بقيادة حزب المحافظين، إلا أنه يعد في صفوف الحزب شخصية صريحة وكفؤة، بحسب ما نقلت فرانس برس.

"ريشي سوناك" وزير المالية السابق في حكومة جونسون، يعدّ أيضاً من المرشحين الأوفر حظاً لرئاسة الحزب.

وتعتمد مؤشرات ترشيحه على استقالته التي مهدت الطريق أمام استقالات جماعية في حكومة جونسون، في خطوة مفاجئة من الوزير المنحدر من أصول هندية.

كان سونالك هاجر مع عائلته من شمال الهند إلى المملكة المتحدة في الستينات، وهو من المدافعين عن خطوة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أنه تعرض لانتقادات بسبب إجراءاته غير الكافية للجم ارتفاع الأسعار.

"ليز تراس"، وزير الدفاع في حكومة جونسون، نالت شعبية كبيرة في قاعدة حزب المحافظين بعد صراحتها وتدخلها في الحروب الثقافية، إضافة إلى مواقفها المتشددة بخصوص حرب أوكرانيا واتفاق الاتحاد الأوروبي.

كانت تراس بداية من المعارضين لخطة الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، لكنها انتقلت إلى الطرف المعسكر الآخر.

يشار إلى أن جونسون سيستمر بمنصبه رئيسا للوزراء إلى حين انتخابات حزب المحافظين، عندها سيعلن عن تعيين الفائز برئاسة الحزب رئيساً لوزراء البلاد، ويتوقع أن يتم ذلك في تشرين أول المقبل.