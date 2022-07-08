عنصريون أتراك يعتدون على سيارات سوريين في شانلي أورفا

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل، يظهر اعتداء مواطنين أتراك على سيارات سوريين، في ولاية شانلي أورفا جنوب شرق تركيا.

وقال ناشطون الخميس إن الاعتداء حصل بعد قيام شبان سوريين برفع أعلام تمثل عشائر عربية، على سيارات فارهة وسط أحد شوارع المدينة، الأمر الذي أزعج سكان المنطقة من الأترك، لتندلع مشادة كلامية وضرب للسيارات.

وأشارت صفحات مختصة بأخبار السوريين في تركيا إلى تدخل قوات الأمن لفضّ الاشتباكات بين الطرفين، مع تضرر عدد من السيارات التي تمّ الاعتداء عليها.

وتشهد المدن التركية في الفترة الأخيرة حالات اعتداء متكررة على السوريين بدوافع "عنصرية"، ويترافق ذلك مع حملة كراهية متنامية تجاه السوريين على وسائل الإعلام التركية، ومن قبل سياسيين أتراك.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يواجه فيها السوريون مضايقات من السكان الأتراك المحليين، ففي آب 2021، تم الاعتداء على منازل ومحال تجارية لسوريين في أنقرة بعد شجار أودى بحياة مواطن تركي طعناً.

وقبل حوالي أسبوع، انتشر مقطع فيديو، لاعتداء أتراك على لاجئين سوريين فارّين من مخيم عثمانية في جنوب البلاد، وهو مخيم مخصص لترحيل اللاجئين المقيمين على الأراضي التركية.