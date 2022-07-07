وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية: سورية ستصبح أحد أكبر شركائنا في التجارة البحرية

أعلنت وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية ناتاليا نيكونوروفا أن سورية ستصبح أحد أكبر شركائها في التجارة البحرية.

وأشارت نيكونوروفا إلى أن التجارة بين البلدين يمكن أن تشمل منتجات المعادن والصناعة وبناء الآلات والزراعة.

ونقلت وكالة تاس عن نيكونوروفا قولها إن "التجارة البحرية تنتعش وقد تصبح سورية أحد شركائنا التجاريين الرئيسيين" مضيفةً أن "جمهورية دونيتسك لم تكتفِ بإعادة بناء ميناء ماريوبول بعد تحريره من القوات الأوكرانية بل قامت أيضاً بتشغيله بشكل كامل".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأسد استقبل في 16 حزيران الفائت، وفداً مشتركاً من روسيا الاتحادية وجمهورية دونيتسك الشعبية برئاسة النائب ديمتري سابلين، رئيس الجانب الروسي في لجنة الصداقة البرلمانية السورية-الروسية، ووزيرة خارجية دونيتسك ناتاليا نيكونوروفا.