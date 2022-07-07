رئيس مجلس الوزراء يوافق على توصيات اللجنة الاقتصادية حول القطاع الصحي والزراعي
وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تمديد مدة تنفيذ مشروع مزارع الأسماك الأسرية الصغيرة لعامي 2022 و2023 بغية الاستمرار بتقديم الدعم للأرياف وتشجيع التربية الأسرية للأسماك وتوزيع الإصبعيات مجاناً على المربين.
ويهدف المشروع إلى الحفاظ على الثروة السمكية وزيادة إنتاجها وتطويرها ونشر ثقافة التربية في المزارع الأسرية ودعم المشاريع متناهية الصغر وتأمين مستلزمات عمل هذه المشاريع.
كما وافق عرنوس على تصديق العقد المتعلق بتقديم مستلزمات التنقية الدموية لزوم القطاع الصحي العام مثل المعقمات وأجهزة غسيل كلية بهدف الاستمرار بتأمين مستلزمات وزارات الإدارة المحلية والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي والداخلية والصحة بما يمكنها من مواصلة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
ووافق عرنوس على تصديق العقد المتعلق بصيانة وإصلاح مع تقديم القطع التبديلية اللازمة لجهاز الرنين المغناطيسي في مركز الباسل الطبي بدمشق.
إضافةً لتصديق العقد المتعلق بتقديم أدوية لزوم القطاع الصحي العام للاستمرار بتأمين مستلزمات وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الداخلية ووزارة الصحة
إضافة تعليق جديد