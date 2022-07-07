الرئيس الأسد يصدر قانوناً بانضمام سورية إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية

أصدر الرئيس الأسد قانوناً بالمصادقة على انضمام سورية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية.

وفي السياق ذاته أكد معاون وزير الكهرباء لشؤون الطاقة المهندس نضال قرموشة أن انضمام سورية للتحالف يساعد على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة بشكلٍ مباشر في جانب الطلب أو عن طريق إنشاء محطات طاقات كهرباء متجددة كبيرة تنتج الكهرباء وتبيعها للشبكة العامة، كما يساعد على بناء قدرات العاملين وزيادة فرص التدريب المتاحة للمهندسين الشباب العاملين في الوزارة وتطوير التشريعات والقوانين الناظمة لاستخدام الطاقات المتجددة بالشكل الأمثل.

تجدر الإشارة إلى أنه وفي تشرين الثاني من العام الفائت أصدر الرئيس الأسد قانوناً يجيز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة.