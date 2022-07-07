متاجرون غير شرعيون للكابلات الكهربائية بقبضة العدالة

تمكن فرع الأمن الجنائي في اللاذقية من وقيف خمسة أشخاص يتاجرون بالأمراس الكهربائية، وهم المدعوين (حسين. ع) و( عامر . د) و(عبد القادر. د) و(عمار . ب) و(عبد القادر. ي)، ضبط بحوزة الأول كمية كبيرة من الكابلات الكهربائية النحاسية تبين أنها عائدة للشركة العامة لكهرباء اللاذقية كانت موضوعة ضمن سيارة نوع (كيا ريو ) تم حجزها ومصادرة كمية من مادة النحاس ، وبالتحقيق معهم اعترف الأول بشراء النحاس والأمراس النحاسية الكهربائية من المقبوض عليهم وأشخاص آخرين متوارين وبالتحقيق مع الباقين اعترفوا بشراء وبيع الكابلات والأمراس النحاسية الكهربائية من مختلف الأنواع.

بلغ وزن المصادرات حوالي ثلاثمائة كيلو غرام من مادة النحاس وسلمت المصادرات إلى الشركة العامة لكهرباء اللاذقية أصولاً، ومازالت الأبحاث مستمرة عن المتوارين وسيتم تقديم المقبوض عليهم للقضاء المختص.