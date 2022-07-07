أين يقع المكان الأكثر أمنا في كوكبنا الأرض؟

07-07-2022

أين يقع المكان الأكثر أمنا في كوكبنا الأرض؟

سؤال طرحه مدير وكالة الفضاء الروسية، وأجاب عنه بنفسه.

وأعلن دميتري روغوزين، مدير عام “روسكوسموس”، عبر حسابه في تلغرام، أن المكان الأكثر أمنا يقع في إقليم كراسنويارسك الروسي وتحديدا في موقع مصنع كراسماش الذي ينتج أقوى الصواريخ في العالم.


وقال روغوزين إن المكان الذي هو واقف فيه بجانب مدير عام مصنع كراسماش، هو المكان الأكثر أمنا في العالم، لأنه تحت حماية صواريخ “سارمات” الرهيبة.

وشرعت روسيا في تصنيع صواريخ “سارمات” قبل بضعة شهور.
 

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