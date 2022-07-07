 اليكم روابط نتائج الشهادة الثانوية (البكالوريا) بفرعيها

07-07-2022

 اليكم روابط نتائج الشهادة الثانوية (البكالوريا) بفرعيها

مع تحديد صدور نتائج الشهادة الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي 


تستطيعون متابعة موعد إصدار النتائج أو معرفة النتيجة من خلال الرابط السريع الذي يعمل الآن بكفاءة :


– رابط نتائج البكالوريا العلمي :


https://www.syr-edu.com/2022/06/sci-2022-result.html
– رابط نتائج البكالوريا الأدبي :
https://www.syr-edu.com/2022/06/lit-2022-result.html

فيما أعلنت وزارة التربية: موعد صدور نتائج الثانوية العامة في الخامسة من مساء اليوم الخميس ٧ تموز ٢٠٢٢

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