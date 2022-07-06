سمكة التمساح تظهر في شواطئ اللاذقية

تمكن صيادون في قرية برج إسلام بريف اللاذقية من اصطياد سمكة اعتقد بداية أنها تمساح لكونها تشبهه من ناحية الضخامة والحراشف والفك الكبير، ما أثار جدلاً كبيراً بين الأهالي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حيث تم تداول صورة السمكة.

وقال أحد الصيادين : كنا في رحلة صيد يومية كما هي العادة، عندما عثرنا على تمساح عالقاً بين الصخور البحرية وعند الاقتراب منه واصطياده فوجئنا بأنه سمكة تشبه التمساح يصل وزنها إلى ١٧ كغ وطولها نحو متر ونصف المتر، مضيفاً: ظاهرة غريبة فهذه السمكة هي من الحيوانات نادرة الوجود في المياه السورية.

بدوره، أكد أستاذ علوم البحار والباحث في المعهد العالي للبحوث البحرية بجامعة تشرين الدكتور أمير إبراهيم لـ”تشرين” أن ما يتم تناقله حول وجود تمساح في برج إسلام عارٍ من الصحة، وأن ما تم اصطياده هو سمكة يطلق عليها اسم سمكة التمساح، وهي غريبة عن مياهنا.



وحسب إبراهيم قد تكون السمكة دخلت المياه السورية بحكم التيارات التي جرفتها باتجاه الصخور المحاذية لشاطئ برج إسلام وتم اصطيادها بشكل عرضي، مبيناً أن هذه الأسماك الغضروفية تعيش في المياه المالحة والعذبة ويطلق عليها اسم التمساح لتشابه شكلها بالتمساح من حيث أنفها العريض وأسنانها الحادة إضافة إلى زعانفها الشعاعية.

وأكد إبراهيم أن سمكة التمساح هي من الأسماك النادرة وتتغذى على السلاحف والطيور المائية والسرطانات وغيرها من الكائنات البحرية، لذلك تعد من الأسماك التي تعطل التوازن البيئي وتؤثر فيه.

تشرين