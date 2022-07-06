قريباً.. حدائق ذكية في اللاذقية.. ماذا ستقدم لزوارها؟

بهدف تأهيل وتصميم البنى التحتية للحدائق في اللاذقية وإعادة إحيائها، أطلقت الغرفة الفتية الدولية مشروعاً لتأهيل الحدائق بشكل جديد ومختلف عن مشاريع التأهيل السابقة للحدائق في المدينة.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة في الغرفة الفتية الدولية جونيور مخول : “هدف المشروع هو إعادة تصميم مجموعة حدائق في أماكن متفرقة من المدينة لخلق مساحة ترفيهية عامة للأهالي وأطفالهم من خلال أضواء وخلايا شمسية بهدف تأمين إنارة ليلية ومقاعد ذكية تخدم الطلاب بالإنترنت والشحن، إضافة لتأهيل وتصميم البنى التحتية للحدائق وإعادة إحيائها”.

وأضاف مخول: “إنجاز المشروع يمر بعدة مراحل ونحن الآن في المرحلة الثانية وهي مرحلة التصميم، حيث فتح الباب لمشاركة مهندسين معماريين من جميع المحافظات السورية، وسيتم اختيار التصميم الفائز عن طريق مسابقة يتم الإعلان عنها عبر حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي”، مبيناً أن المسابقة تخضع لأسس ومعايير موضوعة من قبل لجنة محكمة ومختصة.

وأردف مخول: “يتم حالياً استهداف حديقتين في المدينة إحداهما في منطقة الكورنيش الجنوبي والثانية في حي الزراعة، والمدة الزمنية لتنفيذ المشروع ستكون مع نهاية تشرين الثاني خلال العام الحالي”.

كما بيّن مخول أن تنفيذ المشروع سيتم بالتعاون مع المحافظة ومجلس مدينة اللاذقية، حيث يتم حالياً تأمين التمويل اللازم له.

الجدير ذكره أن الحدائق في مدينة اللاذقية تشكّل متنفساً للأهالي، حيث تبقى نزهات العائلات تحط في الحدائق العامة، التي تفتقر للكثير من المقومات البيئية والحضارية، وغياب التجديد وحتى صيانة مقاعد باتت على الهيكل.

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