عيدية التموين للسوريين رفع أسعار الدجاج!

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق نشرة سعرية جديدة حددت بموجبها أسعار الوجبات الجاهزة والدجاج وقطعه.

وبحسب النشرة التي نشرتها المديرية عبر صفحتها في فيسبوك، يبلغ سعر الفروج المشوي 24500، والفروج البروستد 26 ألفاً، وكيلو الشاورما بـ37 ألفاً، وسندويشة الشاورما بـ4500.

أما بريف دمشق فكانت الأسعار مقاربة لنشرة المدينة، بفارق بسيط جداً فمثلاً سعر كيلو الشاورما بـ36 ألفاً، وسندويشة الشاورما بـ4000.

كما تم رفع سعر الفروج الحي في النشرة الجديدة ليصبح 7000 ليرة، والفروج المذبوح والمنظف إلى 9500 ليرة، وسعر كيلوغرام الدبوس 9 آلاف ليرة، والوردة 9700 ليرة، والكستا بسعر 10 آلاف ليرة، والجوانح بـ7 آلاف ليرة.

بدوره، توقع مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق أن تحافظ أسعار الفروج على ثباتها وفقاً لنشرة التسعير، مبيناً أن لحوم الأضاحي قد يكون لها أثر في فترة العيد كونها تعتبر لحالات خاصة وتوزع توزيعاً.

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