7 باصات صينية لحمص وزيادة مخصصات المازوت للسرافيس

استلمت الشركة العامة للنقل الداخلي في محافظة حمص 7 باصات حديثة، مقدمة هدية من الصين لسوريا، حيث ستوضع في الخدمة بعد استكمال الإجراءات اللازمة لتشغيلها على الخطوط، في وقت تم تعديل نسبة مخصصات “المازوت” للسرافيس العاملة ضمن خطوط النقل الداخلي بمدينة حمص لتصبح 100 ليتر أسبوعياً.

وأفاد مدير الشركة العامة للنقل الداخلي في حمص المهندس علي الحسين بأن الشركة استلمت سبعة باصات من ضمن الهدية المقدمة من الصين، موضحاً أنه سيتم وضعها في الخدمة، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوزيعها لاحقاً على عدد من ‏الخطوط بحسب حاجاتها، لافتاً إلى أنها ستسهم في تخفيف جزء من مشكلة النقل في المحافظة، مشيراً إلى أن الباصات تحتوي 44 مقعداً ومزودة بنظام حماية وبكاميرات مراقبة للركاب وللرجوع للخلف، إضافة إلى التدفئة ودرجة الأمان للركاب.

وأوضح الحسين أن عدد الباصات العاملة حالياً 65 باصاً تخدم خطوط المدينة وبعض خطوط الريف، لافتاً إلى أنه يجري العمل على صيانة عدد من الباصات لتوضع في الخدمة بأقرب وقت ممكن، وهنا أشار إلى أن عمليات الصيانة تجريها ورشات الشركة.

كما بيّن مدير الشركة العامة للنقل الداخلي في حمص أن الشركة تعاني من نقص بعدد السائقين، موضحاً أنه بعد صدور نتائج المسابقة المركزية للفئة الرابعة، سيتم رفد الشركة بعدد من السائقين ما سيؤدي إلى زيادة عدد الباصات العاملة على شبكة الخطوط، وتشغيل وردية ثانية، حتى في أيام العطل الرسمية.

وحول تخديم خطوط الريف بعدد أكبر من الباصات، بيّن الحسين أن الشركة ليس لديها إمكانية حالياً لتخديم خطوط الريف، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ خطوة خلال الشهر الماضي لتخفيف أزمة النقل بين المدينة والريف، بتوزيع 16 باصاً بحاجة إلى الصيانة ولا يوجد لها سائقون لعدد من الوحدات الإدارية التي تعمل على إصلاحها، مؤكداً أنه تم وضع بعض منها بالخدمة.

بدوره، أفاد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل بحمص حسام منصور لـ “أثر برس” بأنه تم تعديل مخصصات مادة “المازوت” للسرافيس العاملة على خطوط النقل العام الداخلي في مدينة حمص، لتصبح 100 ليتر من “المازوت” أسبوعياً، بمعدل 20 ليتراً يومياً، عدا يومي الجمعة والسبت، بعدما كانت بنسبة 50% أسبوعياً، مشيراً إلى أن إعادة المخصصات ساهم في تخفيف الازدحام على خطوط النقل في المدنية.

ولفت منصور إلى أن الخطوط الخارجية لم يطرأ أي تعديل على مخصصاتها وما تزال آلية التخفيض مستمرة بنسبة 50% لخطوط الريف، موضحاً أن تعديل مخصصاتها مرتبط بزيادة مخصصات المحافظة من مادة المازوت.

وحول عملية ضبط آلية عمل السرافيس بيّن منصور أن عملية الضبط تتم عبر رؤساء هيئات الخطوط وفرع المرور بحمص، مشيراً إلى أنه تم إحالة عدد من المخالفين إلى القضاء خلال الفترة الماضية.

الجدير بالذكر أنه على الرغم من كل الإجراءات المتخذة ما تزال أزمة النقل مستمرة في محافظة حمص وخاصة على خطوط النقل بين المدينة والريف.

أسامة ديوب – أثر