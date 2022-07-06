حوادث مختلفة وتوقيف سارقين ومجرمين ومروجي مخدّرات

ـ ورد إخبار من أحد أهالي الحي الشمالي في مدينة السلمية بحماة إلى مركز الأمن الجنائي بالسلمية حول سماع صوت انفجار قنبلة في أحد المنازل بالساعة الخامسة والنصف فجراً.

على الفور توجهت دورية من مركز الأمن الجنائي إلى المنزل المذكور ، حيث شوهد جثة لشخص يدعى (أنور . ص) في العقد الرابع من عمره ممدداً وحوله وشظـايا قنـبلة.

حضرت هيئة الكشف الطبي والقضائي وتبين أن الوفـ.اة نتيجة تعرضه لشظـ.ايا في كافة أنحاء جسمه إضافة لبـتر في كفي اليدين بسبب انفـ.جار قنـ.بلة يدوية في منزله.

تم نقل الجثة إلى المشفى الوطني بالسلمية، ومازالت التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة.

ـ عند الساعة 10.00 من تاريخ 4/7/2022 ورد إخبار من مختار قدسيا بإقدام عدة أشخاص بالتهجم على مكتبه وذلك بسبب عدم تصديق إخراج قيد خاص لأحد النساء كونه غير صادر عن منطقة قدسيا وتم تجمع عدد من الشبان وافتعال مشاجرة.

على الفور حضرت دوريات من شرطة منطقة قدسيا والجهات المختصة وتم فض المشاجرة وإحضار المختار والإمرأة إلى مركز المنطقة وتوقيف ثلاث شبان من المتشاجرين .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتقديمهم إلى القضاء المختص .

ـ ألقى فرع الأمن الجنائي في حلب القبض على شخص من أخطـ.ر المطلوبين في حلب وهو المدعو (حسن . ع) والذي يوجد بحقه ( 29 ) إذاعة بحث بجـ.رائم عدة منها ( مصدر للحبوب المخدرة ــ سرقة سيارات والنـ.صب والاحتيالــ إطـ.ـلاق نـ.ار وقـتل شخصــ الخـ.طف والسـ.لب بالعـ.نفــ تهريب أشخاص خارج القطر بطريقة غير مشروعةــ وأحكام قضائية منها:

مذكرة حكم بالسجن لمدة / 15 / سنة بجرم سرقة أموال عامة.

مذكرة حكم بالسجن لمدة / 13 / سنة وأربعة أشهر أشغال شاقة بجـ.رم القـتل قصداً.

مذكرة حكم بالسجن لمدة / 20 / سنة بجـ.رم الشروع التام بالقتل.

وبالتحقيق معه اعترف أنه المقصود بإذاعات البحث والأحكام المذكورة، وضبط لديه أسلـ.حة وذخـ.ائر متنوعة وهي {صـ.اروخ مضاد دروع ـــ علبتين صـ.واريخ فارغتين نوع كونكوس ــ رشـ.اش دوشـ.كا ــ خمس قنـ.ابل ــ بنـ.دقية حـ.ربية مع منظار وستة مـ.ذخـ.رات و ( 150 ) طلـ.قة)}.

وعثر لديه على كميات من مادة الحشيش المخدر و( 40325 ) حبة كبتاغون مخدرة، ومبلغ مالي وقدره ( 1700 ) ألف وسبعمائة دولار أمريكي تمت مصادرة المضبوطات المذكورة جميعها وتم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليه ومازالت التحقيقات مستمرة معه وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص.

ـ فرع الأمن الجنائي في اللاذقية يكشف ملابسات جريمة قـتل رجل بالعقد الثامن من العمر في ناحية صلنفة ويلقي القبض على الفاعلين بعد عدة ساعات من ارتكاب الجرم