القوات التركية تقتل طفلاً قرب الحدود الإيرانية

قتلت قوات الأمن التركية طفلاً، بعد أن فتحت النار على سيارة تقل مهاجرين من مقاطعة فان الشرقية بالقرب من الحدود التركية مع إيران.

وقال مسؤول من مكتب حاكم المقاطعة: "إن 12 آخرين أصيبوا نتيجة الحادث لكنهم ما زالوا في حالة جيدة".

وطلبت القوات التركية من السيارة في البداية التوقف، لكن بعد استمرارها، فتحت قوات الأمن النار لإيقاف السيارة.

وبمجرد توقف السيارة، وجدت قوات الأمن التركية أن السيارة كانت تستخدم لتهريب المهاجرين، ووجدت "40 مهاجرا غير نظامي" بداخلها.

وتقع مقاطعة فان بالقرب من حدود تركيا مع إيران، وهي بمثابة طريق عبور للمهاجرين القادمين من إيران وأفغانستان وباكستان وآسيا الوسطى.